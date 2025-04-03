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        "Tarihin sıfır noktası" Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçi ağırladı

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:06
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        "Tarihin sıfır noktası" Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçi ağırladı
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçi ağırladı.

        Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Ramazan Bayramı'nı değerlendirmek isteyen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe'yi görme fırsatı buldu. Ören yeri, Ramazan Bayramı sürecince 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İlginin devam ettiği Göbeklitepe'de bu sayının 9 günlük bayram tatili sonuna kadar katlanarak devam etmesi bekleniyor.

        Yoğunluk nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşturulan alana park ederek, ücretsiz ring araçlarıyla ören yerine taşınıyor. Burada giriş biletlerini alan yerli ve yabancı turistler, daha sonra 12 bin yıllık eserlerin bulunduğu alana geçiş yapıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından bölgeye ilginin artarak devam ettiğini belirtti.

        Göbeklitepe ve Karahantepe'nin içinde bulunduğu Taştepeler projesine ilginin fazla olduğunu aktaran Aslan, "Bu ilgiyi bugün yine görüyoruz. Özellikle bayramın üç günü toplamda 30 bin ziyaretçi alarak Göbeklitepe yine büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Bizim öncelikle burada bir otopark alanımız vardı, aşağıda da oluşturmuş olduğumuz iki tane otopark alanı vardı onlar dahi dolmuş durumda. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa'nın değil bölgenin hatta ülkemizin kültür turizmi anlamında lokomotifi olma özelliğini sürdürüyor. Bu bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

        Aslan, Taştepeler projesi ile bölgede önemli kazıların yapıldığına dikkati çekerek, bu kazı alanlarıyla birlikte Şanlıurfa'nın neolitik döneme ilişkin söz sahibi bir kent olduğunu söyledi.

        Şanlıurfa turizminin ören yerleri, inanç turizmi, gastronomi gibi birçok enstrümanını turizmde kullanabildiği müthiş bir zenginliğinin olduğunu aktaran Aslan, "Şanlıurfa her sene kendi rekorunu yeniliyor. 2025 yılı için de beklentimiz bir öncekinden daha iyi olması. Sadece 2023 yılında malumunuz deprem nedeniyle sekteye uğramış olsa da 2024 yılında çok hızlı toparlayarak yine artış durumuna geçtik. 2025 yılı 2024 yılından çok çok daha iyi olacak ve 2026-2027 yılında da biz bu rakamların 1,5-2 milyona yaklaştığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Farklı şehirlerden ziyaretçiler geliyor

        Trabzon'dan Şanlıurfa'ya gelen Kadir İrenci, arkadaşlarıyla Güneydoğu turuna çıktıklarını belirterek, "Tabii en önemli noktalarımızdan biri de Göbeklitepe'ydi. Buranın tarihiyle ilgili çok fazla şey söyleniyor, biz de buraya gelerek yerinde inceleme imkanı bulduk. Herkesi burayı gelip görmeye davet ediyorum." dedi.

        Manisa'dan kente gelen Aykan Orsan, Göbeklitepe'yi hep merak ettiğini ve bugün gezme fırsatı bulduğunu dile getirerek dünyanın en eski yapılarını görmenin etkileyici olduğunu ifade etti.

        Batman'dan arkadaşlarıyla Göbeklitepe'yi gezmeye gelen Muhammet Işuk, bayram tatilini fırsat bilerek bölgedeki ören yerlerini gezdiklerini ifade ederek, "Bize yakın olmasına rağmen ilk defa Göbeklitepe'ye geldim. Çok beğendik, herkesin buraya gelip görmesini isterim gerçekten çok güzel bir yer." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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