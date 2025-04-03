Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Çevrede bulunan bir polis de kürekle rögarın üzerinde biriken çöpleri temizleyerek suyu tahliye etti.

Kentte zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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