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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 araç zarar gördü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki silahlı kavgada 5 araca ve iş yerine mermi isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:31
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 araç zarar gördü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki silahlı kavgada 5 araca ve iş yerine mermi isabet etti.

        Yavuz Selim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

        Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya katılanlar olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan olmazken, bölgede park halindeki 5 araç ve bir iş yeri mermiler nedeniyle zarar gördü.

        Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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