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        GÜNCELLEME 3 - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçilere ulaşıldı

        Şanlıurfa'nın Valisi Hasan Şıldak, kentin Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında bazı işçilerin kayan toprağın altında kalmasıyla ilgili kurtarılan 4 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, birinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:44
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        GÜNCELLEME 3 - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçilere ulaşıldı
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        Şanlıurfa'nın Valisi Hasan Şıldak, kentin Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında bazı işçilerin kayan toprağın altında kalmasıyla ilgili kurtarılan 4 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, birinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

        İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden 3 işçi kurtarıldı, devam eden çalışmaların ardından 1 işçiye daha ulaşıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden 3 kurtarılamadı, bir işçinin ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        - 3 işçi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak AA muhabirine, kanalizasyon bağlantısında çalışan firmadaki işçilerinin toprak altında kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışmaları sonrası toprak altında kalan işçilerden 3'üne ulaşıldığını bildirdi.

        Olayın hemen ardından en hızlı şekilde arama kurtarma çalışmalarının başladığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "Arama kurtarma çalışmaları neticesinde toprak altında kalan son işçiye de ulaşıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Ne yazık ki olay sonrası 3 işçimiz hayatını kaybetti, 1 işçimizin de sağlık durumu iyi, hastanede tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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