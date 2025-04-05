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        Şanlıurfa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:05
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        Şanlıurfa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.K. yönetimindeki 63 AIB 885 plakalı motosiklet, kırsal Bulutlu Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Devrilen motosikletteki sürücü ve F.M. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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