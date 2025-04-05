Şanlıurfa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.K. yönetimindeki 63 AIB 885 plakalı motosiklet, kırsal Bulutlu Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Devrilen motosikletteki sürücü ve F.M. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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