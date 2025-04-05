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        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında 3 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 3 işçinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:51
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        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında 3 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 3 işçinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışmasında görev yaptıkları sırada üzerlerine toprak kayması sonucu Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz'ün hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, firma sorumlusu Ü.Ö. iş makinesi operatörü H.A. ile harita mühendisi N.A. tutuklanırken, M.K. ve diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        M.K'ye adli kontrol şartı uygulandığı belirtildi.

        Önceki gün Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerin üzerine yolun etrafındaki toprak yığını çökmüş, yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 1 işçi kurtarılmış, 3 işçinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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