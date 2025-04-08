Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
C.Ç, (32) idaresindeki 06 DP 6980 plakalı tır, Siverek-Viranşehir kara yolu 10'uncu kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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