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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:44
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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        C.Ç, (32) idaresindeki 06 DP 6980 plakalı tır, Siverek-Viranşehir kara yolu 10'uncu kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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