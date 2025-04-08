Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında merkez Haliliye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek, 4 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör ile 103 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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