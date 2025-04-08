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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:58
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında merkez Haliliye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek, 4 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör ile 103 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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