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        Şanlıurfa'da 50 milyon alabalık yumurtası üretilecek

        Şanlıurfa'da, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024 Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında protokolü imzalanan "Bozova Su Ürünleri Üretim Merkezi Projesi" ile 50 milyon alabalık yumurtası ve 1 milyon mersin balığı yavrusu üretiminin yapılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:42
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        Şanlıurfa'da 50 milyon alabalık yumurtası üretilecek
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        Şanlıurfa'da, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024 Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında protokolü imzalanan "Bozova Su Ürünleri Üretim Merkezi Projesi" ile 50 milyon alabalık yumurtası ve 1 milyon mersin balığı yavrusu üretiminin yapılması hedefleniyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik fuaye alanında düzenlenen imza törenine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt katıldı.

        Açıklamada, projenin yüzde 50'sinin Karacadağ Kalkınma Ajansı finansmanı ile toplam 22 milyon lira tutarında olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, geniş bir coğrafyaya sahip Şanlıurfa'da su ürünleri bakımından da verimli bölgelerin yer aldığını ifade etti.

        Projenin önemine işaret eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonumuzda sazan ve şabut balığı üretimi yapılmaktaydı. Bakanlığımızın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, 2024 yılında üretilen 25 milyon balık yavrusu Diyarbakır, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Gaziantep, Siirt, Malatya ve Elazığ illerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Şu anda, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol ile Bozova Su Ürünleri Üretim Merkezi Projemizin süresi 18 ay ve bütçesi 22 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir. Proje ile sazan ve şabut balığı türlerinin yanında, alabalık yumurtası ile mersin balığı yavrusu üretimi hedeflenmektedir. Su ürünleri alanında yapmış olduğumuz projemizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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