Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte hafta başında etkisini gösteren toz taşınımı bugün de sürdü.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ayrıca park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.
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