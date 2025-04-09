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        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:33
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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