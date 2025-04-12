Viranşehirli sporculardan 3 madalya

Kocaeli'de 10-13 Nisan'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında Viranşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Takımı sporcuları Arin Vefa ile Şiyar Paylı kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu, Ensar Yılmazoğlu ise Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında 2 birincilik kazanan olan Viranşehirli sporcular, milli takım formasıyla Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda ülkelerini temsil edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.