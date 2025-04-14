Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da turizm sezonu hazırlık toplantısı yapıldı

        Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak başkanlığında "2025 Yılı Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da turizm sezonu hazırlık toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak başkanlığında "2025 Yılı Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Şıldak, kentte turizmin gelişimini sağlamak amacıyla toplandıklarını belirtti.

        Vali Şıldak, son yıllardaki gelişmelerle kentin turizm alanında parlayan bir yıldız olduğunu aktararak, kültür, inanç ve doğal güzellikleriyle güçlü bir potansiyele sahip olduklarını kaydetti.

        Şıldak, kamu ve sektör temsilcileri olarak hep beraber güzel sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Şanlıurfa'nın turizm alanında birçok zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi.

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise kıymetli bir kentte yaşadıklarını, turizmi yılın her ayına yaymayı hedeflediklerini belirtti.

        Toplantıya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna 25 yeni otobüs kattı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna 25 yeni otobüs kattı
        Şanlıurfa'da üniversite öğrencilerinden başıboş köpek eylemi
        Şanlıurfa'da üniversite öğrencilerinden başıboş köpek eylemi
        Şanlıurfa'da gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yara...
        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yara...
        GÜNCELLEME - 4 Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpma...
        GÜNCELLEME - 4 Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpma...
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin...
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin...