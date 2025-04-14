Şanlıurfa'da turizm sezonu hazırlık toplantısı yapıldı

Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak başkanlığında "2025 Yılı Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Şıldak, kentte turizmin gelişimini sağlamak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Vali Şıldak, son yıllardaki gelişmelerle kentin turizm alanında parlayan bir yıldız olduğunu aktararak, kültür, inanç ve doğal güzellikleriyle güçlü bir potansiyele sahip olduklarını kaydetti.

Şıldak, kamu ve sektör temsilcileri olarak hep beraber güzel sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Şanlıurfa'nın turizm alanında birçok zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise kıymetli bir kentte yaşadıklarını, turizmi yılın her ayına yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.