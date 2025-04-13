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        Şanlıurfa'da üniversiteliler, bir öğrencinin köpeklerin saldırısından kaçarken yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı

        Şanlıurfa'da bir grup öğrenci, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında önceki gün sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:11
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        Şanlıurfa'da üniversiteliler, bir öğrencinin köpeklerin saldırısından kaçarken yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı
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        Şanlıurfa'da bir grup öğrenci, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında önceki gün sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

        Harran Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan öğrencilerden Recep Talha Ensar, yaptığı açıklamada, sahipsiz köpek sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Sevimli gösterilmeye çalışılan bu hayvanlar, gerek saldırganlıkları yüzünden gerekse de çeşitli hastalıklar yüzünden insanları canlarından ve sağlıklarından ediyor." dedi.

        Öğrencilerden Özgür Gengeçyaşar da yetkililerden sahipsiz köpekleri toplatmasını istedi.

        Özkaya'yı ailesinin eğitim için buraya gönderdiğini ifade eden Gengeçyaşar, "Kızımız dördüncü sınıfta pırıl pırıl bir genç. İleride hem ülkeye hem anne babasına, bizlere, bilime çok faydalı olacaktı ama bu şekilde ölümü hak etmedi." diye konuştu.

        Öğrencilerden Runahi Dilba Koparan ise sahipsiz köpek sorununun çözülmesini isteyerek, "Eğer gerekli tedbirler alınmış olsaydı arkadaşımız bugün yanımızda olacaktı. Bizim içimiz kan ağlıyor. Dün Sevda arkadaşımız bugün biz olabilirdik." ifadesini kullandı.

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Öte yandan, gözaltına alınan sürücü K.A'nın sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        - Olay

        Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, önceki gün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kaçan Özkaya, Şanlıurfa-Mardin karayolunda K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, sürücü ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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