Bilim merkezlerindeki eğitmenler Şanlıurfa'da eğitim programında bir araya geldi
TÜBİTAK Destekli Bilim Merkezleri Çalışanları Başlangıç Eğitimi ülke genelindeki 21 bilim merkezinden 71 katılımcıyla Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Destekli Bilim Merkezleri Çalışanları Başlangıç Eğitimi ülke genelindeki 21 bilim merkezinden 71 katılımcıyla Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Nisan'da Şanlıurfa'da düzenlenen eğitimlerde alanında uzman akademisyenler, kurum yöneticileri ve deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı buldu.
Eğitmenlere yönelik planlanan program, bilim merkezlerindeki tüm unsurların etkili ve aktif kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.
Eğitimde, sergi alanlarının ve atölyelerin verimli kullanımı, işletme ve operasyonel süreçlerin yönetimi, etkili iletişim ve ziyaretçiyle bağ kurma gibi konular uygulamalı olarak ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, eğitmenlerin niteliklerini artırarak bilim merkezlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama hedefine adım adım ilerlediklerini belirtti.
Bu kapsamda 2024 yılında başlatılan eğitmen eğitimlerinin dördüncüsünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Kökçam, şunları kaydetti:
"Yıl boyunca bu eğitimlere düzenli olarak devam edeceğiz. Ayrıca proje geliştirme, yapay zeka, planetaryum, bilim şovu gibi tematik alanlarda da eğitimler sunacağız. Sadece eğitmenler değil, bilim merkezi yöneticilerine yönelik eğitimler de planlıyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Bilim İletişimi Akademisi ile bu süreci daha da güçlendireceğiz. TÜBİTAK, bilim ve teknoloji üreten bir Türkiye hedefi doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bilim merkezlerinin sayısını ve niteliğini artırmaya devam ediyor. Dünyadaki bireysel örneklerden farklı olarak, Türkiye'deki bilim merkezleri TÜBİTAK koordinasyonunda bütüncül bir yaklaşımla yapılandırılıyor. Bugün 19 ilde faaliyet gösteren 36 bilim merkezi TEKNOFEST, bilim söyleşileri, bilim şenlikleri ve insanlı ilk uzay misyonu gibi birçok önemli etkinlikte TÜBİTAK çatısı altında birlikte çalışarak güçlü bir bilim iletişimi ekosistemi oluşturuyor."
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