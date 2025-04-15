Bilim merkezlerindeki eğitmenler Şanlıurfa'da eğitim programında bir araya geldi

TÜBİTAK Destekli Bilim Merkezleri Çalışanları Başlangıç Eğitimi ülke genelindeki 21 bilim merkezinden 71 katılımcıyla Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Nisan'da Şanlıurfa'da düzenlenen eğitimlerde alanında uzman akademisyenler, kurum yöneticileri ve deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı buldu.

Eğitmenlere yönelik planlanan program, bilim merkezlerindeki tüm unsurların etkili ve aktif kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitimde, sergi alanlarının ve atölyelerin verimli kullanımı, işletme ve operasyonel süreçlerin yönetimi, etkili iletişim ve ziyaretçiyle bağ kurma gibi konular uygulamalı olarak ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, eğitmenlerin niteliklerini artırarak bilim merkezlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama hedefine adım adım ilerlediklerini belirtti.

Bu kapsamda 2024 yılında başlatılan eğitmen eğitimlerinin dördüncüsünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Kökçam, şunları kaydetti: