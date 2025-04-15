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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:03
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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması"na yönelik çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapan M.C, S.A. ve M.K. suçüstü yakalandı.

        Bölgede kazı malzemeleri ele geçirilirken, zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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