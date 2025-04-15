Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması"na yönelik çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapan M.C, S.A. ve M.K. suçüstü yakalandı.
Bölgede kazı malzemeleri ele geçirilirken, zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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