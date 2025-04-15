Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması"na yönelik çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapan M.C, S.A. ve M.K. suçüstü yakalandı.

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