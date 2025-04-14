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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken yaşamını yitiren öğrenci sınıfında anıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:46
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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken yaşamını yitiren öğrenci sınıfında anıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için anma programı düzenlendi.

        Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İlyas, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte kazada hayatını kaybeden Sevda Özkaya'nın (27) eğitim gördüğü sınıfı ziyaret etti.

        İlyas ve beraberindekiler Özkaya'nın masasına karanfil bırakıp dua etti.

        - Olay

        Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, önceki gün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı.

        Köpeklerden kaçan Özkaya, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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