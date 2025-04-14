Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken yaşamını yitiren öğrenci sınıfında anıldı

İlyas ve beraberindekiler Özkaya'nın masasına karanfil bırakıp dua etti.

Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İlyas, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte kazada hayatını kaybeden Sevda Özkaya'nın (27) eğitim gördüğü sınıfı ziyaret etti.

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