Şanlıurfa'da keçiye çarpan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola çıkan keçiye çarpan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola çıkan keçiye çarpan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı.
A.A'nın (32) kullandığı 63 ACN 875 plakalı ambulans, vakadan dönerken Karacadağ yolu Gerçek Mahallesi yakınlarında yola çıkan keçiye çarptı.
Kazada sürücü ile ambulansta bulunan iki sağlık çalışanı yaralandı.
Yaralı sağlıkçılar, ihbar üzerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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