Şanlıurfa'da kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında çırpınan yaklaşık 6 yaşındaki bir çocuğu fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.