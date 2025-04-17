Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan anaokulu öğrencisi öğretmenlerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir anaokulu öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir anaokulu öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Muratlı Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki I.K'nin boğazına yabancı madde kaçtı. Sınıf öğretmeninin ilk müdahalesinin ardından durumun bildirildiği okul müdürü Musa Kaya çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmenlerinin müdahale ettiği I.K, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.