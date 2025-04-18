Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.S. idaresindeki 63 EM 904 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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