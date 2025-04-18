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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:05
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İ.S. idaresindeki 63 EM 904 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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