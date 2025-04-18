Şanlıurfa'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan 5 zanlı yakalandı.

Farklı tarihlerde işlenen "kasten adam öldürme" suçundan aranan 5 zanlının Hilvan ve Viranşehir ilçeleri ile Diyarbakır ve Van'da yakalandığını ifade eden Şıldak, zanlıların cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

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