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        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzmek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:31
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        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzmek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kırsal Karadut Mahallesi'nde sulama göletine giren Suriye uyruklu Muhammed Reşo'nun (13) gözden kaybolması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Muhammed Reşo'nun cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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