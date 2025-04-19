Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzmek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzmek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Karadut Mahallesi'nde sulama göletine giren Suriye uyruklu Muhammed Reşo'nun (13) gözden kaybolması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhammed Reşo'nun cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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