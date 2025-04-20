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        "Son yolculuğun" kaptanları olan cenaze aracı sürücüleri, görevlerini hassasiyetle yapıyor

        Şanlıurfa'da cenaze aracı şoförlüğü yapan "son yolculuğun" kaptanları, cenaze yakınlarının hassasiyetlerini ön planda tutup işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:00
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        "Son yolculuğun" kaptanları olan cenaze aracı sürücüleri, görevlerini hassasiyetle yapıyor
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        Şanlıurfa'da cenaze aracı şoförlüğü yapan "son yolculuğun" kaptanları, cenaze yakınlarının hassasiyetlerini ön planda tutup işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ALO 188 Cenaze Hizmetleri Birimine gelen çağrılar sonrası cenazeleri hastane morglarından ya da adreslerinden teslim alan ekipler, defin işlemlerinde de aktif rol üstleniyor.

        Cenaze aracı şoförü Ahmet Fidanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır bu görevi yaptığını söyledi.

        Yaptıkları işin zor olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Fidanoğlu, her fırsatta ve konuda cenaze sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

        Cenazenin her aşamasında rol aldıklarını anlatan Fidanoğlu, "Birçok cenazeye gidiyoruz. Adam kaldırmak bilmiyor. Babasını gömmeyen, annesini mezara koymayan insan gördüm. Benim işim olmamasına rağmen ben mezara girdim, gömdüm." dedi.

        Fidanoğlu, gönüllülük esasıyla cenazeleri taşırken kendilerinin de duygusal anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Belki insanların içinde ağlamıyoruz ama arabanın içinde ağlıyoruz. Elimden geldiği kadar insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Biz bu fani dünyanın ve yaşantının son şoförüyüz. Ölenlere son görevini yaptırıp öbür dünyaya yolcu ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Şoför Hüseyin Erdem de yaklaşık 8 yıldır cenaze aracı sürdüğünü söyledi.

        Özellikle adli vakalar, intiharlar ve çocuk ölümlerinde duygusal anlamda çok zorlandıklarını belirten Erdem, görevlerini hakkıyla yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

        Erdem, cenaze sahipleri üzülürken kendilerinin de duygusal olarak etkilendiklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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