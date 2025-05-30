Şanlıurfa'da banka müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, tutuklandı.

Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine 30 Mayıs'ta gelip bir devlet görevlisi tarafından kendisine gönderilen paranın verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S'ye bıçak çeken ve ardından gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine önceki gün giden M.A, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiği ve paranın kendisine verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S'ye bıçak çekmişti. Zanlı, banko üzerindeki bir miktar parayı alarak bankadan çıkmak istediği sırada polis ekiplerince yakalanmıştı.