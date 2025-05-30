Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da banka müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da banka müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, tutuklandı.

        Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine 30 Mayıs'ta gelip bir devlet görevlisi tarafından kendisine gönderilen paranın verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S'ye bıçak çeken ve ardından gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine önceki gün giden M.A, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiği ve paranın kendisine verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S'ye bıçak çekmişti. Zanlı, banko üzerindeki bir miktar parayı alarak bankadan çıkmak istediği sırada polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımı
        Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı
        Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı