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        Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekiplerince "Huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:39
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        Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekiplerince "Huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla Suruç ilçe merkezinde 13 ekip 126 personelin katılımıyla "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

        Denetimlerde ekiplerince kafe, park ve caddelerde denetim yapıldı.

        Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı.

        Uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimi yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini de kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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