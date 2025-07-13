Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekiplerince "Huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekiplerince "Huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla Suruç ilçe merkezinde 13 ekip 126 personelin katılımıyla "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.
Denetimlerde ekiplerince kafe, park ve caddelerde denetim yapıldı.
Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı.
Uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimi yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini de kontrol etti.
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