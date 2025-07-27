Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor

Bölgede 29 kişilik ekiple koordineli yürütülen arama çalışmalarına bugün de havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki arama çalışmasını 50 kilometrelik alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (37) için başlatılan arama çalışması 3 gündür devam ediyor.

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