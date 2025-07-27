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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:53
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.

        İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (37) için başlatılan arama çalışması 3 gündür devam ediyor.

        Dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki arama çalışmasını 50 kilometrelik alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

        Yıldız’ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

        Bölgede 29 kişilik ekiple koordineli yürütülen arama çalışmalarına bugün de havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

        Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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