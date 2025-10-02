Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da oluşturulan konvoyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen araç konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 21:17 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:32
        Şanlıurfa'da oluşturulan konvoyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen araç konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen programda katılımcılar, Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi civarında bir araya geldi.

        Burada konvoy oluşturan araçlar, Bahri Karakeçili ve Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nın ardından Firkan Tüysüz Caddesi'ndeki Gögsügüzel Mezarlığı'na geçti.

        "Özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail" ve "Sumud Filosu yanlız değildir" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.

        - "Bu, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir"

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Siverek İlçe Başkanı Beytullah Elma, İsrail'in filoya saldırısının barbarca olduğunu söyledi.

        Sivil gemilere müdahale edildiğini ve yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığını dile getiren Elma, şunları kaydetti:

        "Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım, şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar, kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."

        "Buradan açıkça sesleniyoruz, İslam ülkelerinin liderleri, Gazze'yi yalnız bıraktınız. Sumud'u yalnız bıraktınız." diyen Elma, bu meydanlardan yükselecek sesin, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

