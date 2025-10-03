Neolitik dönemin mimarisi Siverek'te konuşuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Neolitik dönemde kamusal ve sivil mimarlığın izleri söyleşisi düzenlendi.
Siverek Belediyesi tarafından tarihi Gümrük Hanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kocaeli Üniversitesi Arkeometri Çalışma Grubu'ndan Arkeolog Özlem Ekinbaş Can, 2018-2022 yılları arasında Diyarbakır Ambar Çayı'nda yürütülen kazılarda elde edilen verileri anlattı.
Gre Fılla kazıları ışığında yukarı Dicle havzasında çanak çömleksiz Neolitik dönem mimarisi hakkında bilgiler veren Can, 11 bin yıl önce iskan edilmiş bir yerleşim yerinden söz edildiğini söyledi.
Can, neolitik dönem mimarisinin çağdaş dönem mimarisine de ışık tuttuğunu aktardı.
Ekinbaş Can, etkinlik sonunda kitabını imzaladı.
