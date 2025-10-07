Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da eşarbını düzelten kız çocuğunun yuttuğu toplu iğne ameliyatla alındı

        Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun eşarbını düzelttiği sırada yuttuğu toplu iğne, saplandığı akciğerden ameliyatla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da eşarbını düzelten kız çocuğunun yuttuğu toplu iğne ameliyatla alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun eşarbını düzelttiği sırada yuttuğu toplu iğne, saplandığı akciğerden ameliyatla çıkarıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bedia Özbay, eşarbını düzeltirken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu.

        Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Özbay'ın yuttuğu iğnenin yapılan tetkiklerde sol akciğerine saplandığı tespit edildi.

        Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu tarafından bronkoskopi yöntemiyle (burun veya ağız yoluyla ince, plastik bir kamera tüpüyle akciğerler ve solunum yollarının incelendiği işlem) sol akciğere saplanan toplu iğne yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Balcıoğlu, hastanın durumunun iyi olduğunu, kendisini birkaç gün misafir ettikten sonra sağlıklı şekilde evine göndereceklerini kaydetti.

        Baba Halil Özbay ise çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bakan Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti
        Bakan Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti
        Karahantepe'deki yeni buluntu, "T" biçimli dikilitaşların insan figürü oldu...
        Karahantepe'deki yeni buluntu, "T" biçimli dikilitaşların insan figürü oldu...
        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Göbeklitepe'yi gezdi
        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Göbeklitepe'yi gezdi
        Göbeklitepe'de bu yılki kazı ve onarım çalışmalarında sona gelindi
        Göbeklitepe'de bu yılki kazı ve onarım çalışmalarında sona gelindi
        Küresel Sumud Filosu aktivistleri hedefe ulaştıklarına inanıyor
        Küresel Sumud Filosu aktivistleri hedefe ulaştıklarına inanıyor
        Şanlıurfa'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı