Şanlıurfa'da 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.

