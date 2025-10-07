Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:11
        Şanlıurfa'da 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

