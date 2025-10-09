Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlenecek

"Kısa metraj" ve "kurmaca" dalındaki filmlerin yarışacağı festivalin ödül töreni ise 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle bu yıl 4'ncüsü düzenlenen festival için 3 binin üzerinde başvuru alındı.

