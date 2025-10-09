Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlenecek

        Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

        Şanlıurfa Gönüllüler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle bu yıl 4'ncüsü düzenlenen festival için 3 binin üzerinde başvuru alındı.

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev alan 30 akademisyenin jüri üyeliğini yaptığı festivalde seçilen kısa filmler, 18-19 Ekim'de Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sanatseverin beğenisine sunulacak.

        Festival kapsamında kente gelecek yerli ve yabancı sinema oyuncuları söyleşilere katılacak.

        "Kısa metraj" ve "kurmaca" dalındaki filmlerin yarışacağı festivalin ödül töreni ise 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Gönüllüler Derneği Başkanı Habip Çadırcı, Göbeklitepe'nin evrensel değerini festival aracılığıyla dünyayla paylaşmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Viranşehir'de okul kantinleri denetlendi
        Viranşehir'de okul kantinleri denetlendi
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a zi...
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a zi...
        Şanlıurfa'da "Kadın ve Aile Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Kadın ve Aile Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı
        Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı