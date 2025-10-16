Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 16.10.2025 - 16:21 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:27
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, 771 silah parçası, 6 tabanca, 4 tüfek, 3 patlayıcı madde olduğu değerlendirilen obje, 11 namlu, çeşitli çaplarda 711 mermi ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

