Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 771 silah parçası, 6 tabanca, 4 tüfek, 3 patlayıcı madde olduğu değerlendirilen obje, 11 namlu, çeşitli çaplarda 711 mermi ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

