Şanlıurfa'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 63 EG 586 plakalı otomobil, kırsal Yukarıderen Mahallesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
