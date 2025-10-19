Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
K.L. yönetimindeki 27 D 7653 plakalı otomobil, Yukarıgöklü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Korkmaz'a (58) çarptı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
