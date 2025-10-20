Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Halil T. idaresindeki 63 F 1907 plakalı otomobil, Akpıyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki ikisi çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
