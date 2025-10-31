GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
