GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Yapılan aramada, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

