        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:52
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

