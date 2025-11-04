Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da atık sular yeşil alanları sulamaya başladı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması amacıyla atık suları özel filtrelerden geçirerek park ve yeşil alanların sulanmasında kullanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da atık sular yeşil alanları sulamaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması amacıyla atık suları özel filtrelerden geçirerek park ve yeşil alanların sulanmasında kullanmaya başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda doğal su kaynaklarının korunması ve su israfının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda hayata geçirilen "Modern ve Çevre Dostu Su Depolama Projesi" ile park ve yeşil alanların sulaması artık geri kazanılmış su kaynaklarıyla yapılıyor. Böylece hem su israfı önleniyor hem de küresel ısınma ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.

        Proje kapsamında kentteki iki camide de pilot uygulama devreye alındı. Uygulamayla camilerin şadırvan ve yağmur suları özel filtrelerden geçirilerek arıtılıyor, elde edilen su, camilerin yeşil alanlarının sulanması ve temizlik çalışmalarında yeniden kullanılıyor.

        Uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa kırsalındaki deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı
        Şanlıurfa kırsalındaki deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı
        Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi
        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti
        Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti