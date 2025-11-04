Şanlıurfa'da atık sular yeşil alanları sulamaya başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması amacıyla atık suları özel filtrelerden geçirerek park ve yeşil alanların sulanmasında kullanmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda doğal su kaynaklarının korunması ve su israfının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Modern ve Çevre Dostu Su Depolama Projesi" ile park ve yeşil alanların sulaması artık geri kazanılmış su kaynaklarıyla yapılıyor. Böylece hem su israfı önleniyor hem de küresel ısınma ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Proje kapsamında kentteki iki camide de pilot uygulama devreye alındı. Uygulamayla camilerin şadırvan ve yağmur suları özel filtrelerden geçirilerek arıtılıyor, elde edilen su, camilerin yeşil alanlarının sulanması ve temizlik çalışmalarında yeniden kullanılıyor.

Uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.