Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 18:45 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü A.A. adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

        A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda önceki gün çarpışmış, kazada motosikletteki Mustafa U. ile Hasan K. (24) hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Şanlıurfa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Şanlıurfa'da atık sular yeşil alanları sulamaya başladı
        Şanlıurfa'da atık sular yeşil alanları sulamaya başladı
        Şanlıurfa kırsalındaki deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı
        Şanlıurfa kırsalındaki deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı
        Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi
        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi