Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda önceki gün çarpışmış, kazada motosikletteki Mustafa U. ile Hasan K. (24) hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

