        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 18:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:33
        Şanlıurfa'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "faili meçhul kasten öldürme olayının aydınlatılması" çalışmaları kapsamında, Akçakale'de 6 Kasım'da yol kenarında cesedi bulunan A.Y'nin, bir aracın çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonrası, aracın sürücüsünün A.D. olduğu belirlendi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

