Şanlıurfa'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonrası, aracın sürücüsünün A.D. olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

