Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.
Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.