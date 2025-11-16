Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:58
        Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.

        Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

