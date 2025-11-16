Habertürk
        Şanlıurfa'da işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören 15 yaşındaki M.K. yaşamını yitirdi.

        Giriş: 16.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 16.11.2025 - 20:17
        İddiaya göre, 14 Kasım'da ilçede yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakılması sonucu ağır yaralanan ve Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören M.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        İlçedeki atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K.'nın, aynı işyerinde çalıştığı H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldığı iddia edilmiş, mağdur çocuk iç organları zarar gördüğü için tedavi altına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A ise tutuklanmıştı.

