        Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören 15 yaşındaki M.K. yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:34
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören çocuk öldü
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören 15 yaşındaki M.K. yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, 14 Kasım'da ilçede yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakılması sonucu ağır yaralanan ve Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören M.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen M.K'nın cenazesi Bozova ilçesi Hacı Gülli Gül Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta defnedildi.

        Cenaze törenine, M.K'nın ailesi, Kaymakam Reşit Özer Özdemir, yakınları ve M.K'nın okul arkadaşları katıldı.

        İlçedeki atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K'nın, aynı iş yerinde çalıştığı H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldığı iddia edilmiş, mağdur çocuk iç organları zarar gördüğü için tedavi altına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

