GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da işkence gördüğü iddiasıyla hastanede tedavi gören çocuk öldü

İlçedeki atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K'nın, aynı iş yerinde çalıştığı H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldığı iddia edilmiş, mağdur çocuk iç organları zarar gördüğü için tedavi altına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. ise tutuklanmıştı.

İddiaya göre, 14 Kasım'da ilçede yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakılması sonucu ağır yaralanan ve Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören M.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.