Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 genç ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 genç ağır yaralandı.

Güllübağ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Eskiler (23) ile Baver Andiç (24) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan polisler, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, mermilerin yoldan geçen halk otobüsü ve 2 otomobile de isabet ettiği belirlendi.