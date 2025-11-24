Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobildeki baba ile 2 çocuğu yaralandı.
İ.B. (42) idaresindeki 34 NR 2337 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan çocukları M.B (7) ile Z.B (3) yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
