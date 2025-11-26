Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:00
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 cep telefonu, 17 sim kart, 7 harddisk, bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 2 sim kart bloğu, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış sim kart ve 138 bin 300 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

