Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 cep telefonu, 17 sim kart, 7 harddisk, bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 2 sim kart bloğu, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış sim kart ve 138 bin 300 lira ele geçirildi.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.