Şanlıurfa'da 1 ton kaçak et ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerince yapılan denetimde, bir araçta kaçak ve uygunsuz koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton et bulundu.
Ekipler etleri imha ederken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.
