Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.