        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:44
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

