AK Parti Sözcüsü Çelik, 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Genç Türkiye Forumu'na katılan gençlerin değerlendirmelerinin, yapılan soru-cevapların siyasi çalışmalarında yol gösterici olacağını belirtti.

Çelik, Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) tarafından "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" temasıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

Basına kapalı düzenlenen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan'ın yaptığı genel müzakere oturumuna katılan Çelik, çıkışta gazetecilere değerlendirmede bulundu.

TGSP'nin çeşitli masalarda gündem başlıklarıyla çalışma yaptığını belirterek, "Burada Terörsüz Türkiye başlığı adı altında terör ve psikoloji, dış politika, ekonomi, çeşitli psikolojik süreçler gibi çok boyutlu, gerçekten literatüre hakim olanların bileceği, inceliklerle donanmış birçok çalışma, çeşitli workshoplar halinde, çeşitli masalarda gençler tarafından dün gerçekleştirilmiş." dedi.

Çelik, bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan soruları cevapladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaya çıkan tablo, gerçekten genç arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin Türkiye'nin temel meseleleri, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi meselelerle ilgili her birinin biraz siyasal özgü olarak fikirlerini ortaya koydukları, fikirlerini net bir şekilde tartıştıkları, bunları soruya çevirdikleri, neredeyse her bir konuyu 180 derece çerçeveleyecek şekilde, 360 derece görecek şekilde bir performans ortaya koydukları bir toplantı oldu. Gerçekten sorular son derece kapsamlıydı ve son derece incelikliydi. Bu soruların belli çalışmalar neticesinde yapıldığı ve bu çalışmaların neticesi olarak ortaya çıktığı çok belli. O yüzden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Çelik, gençlerin çalışmalarının kendilerine siyasette yol göstereceğini, yol haritalarının güncellenmesi bakımından bunları ele alacaklarını ifade etti.

Forumun Şanlıurfa'da gerçekleşmesinin ayrı bir kıymeti olduğuna dikkati çeken Çelik, "Buradaki misafirperverlik, organizasyon ve genç arkadaşlarımızın Türkiye'nin her yerinden katılmış olması büyük bir zenginlik. Benim için de son derece farklı ve son derece verimli bir deneyim oldu." diye konuştu.