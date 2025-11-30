Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gençlerin konunun öznesi olduğunu ve bunun için bir araya gelip konuşmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)" tarafından "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" temasıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

Basına kapalı düzenlenen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan'ın yaptığı genel müzakere oturumuna katılan Erdoğan, çıkışta gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Gençlerin foruma ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin gün boyu uzmanlar eşliğinde ilgili konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtti. Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugünkü misafirimiz Sayın Ömer Çelik oldu. Gençler, bu konularla ilgili (Terörsüz Türkiye süreci) aslında daha ayakları yere basan, uzmanlar eşliğinde konuştukları zaman daha doğru bilgi sahibi oluyor, daha doğru kanaat oluşturuyor ve oradan kimsenin beklemediği çözümler üretip öneriler getirebiliyor. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' gibi, tam da gençleri ve onların geleceğini ilgilendiren böyle bir konunun Şanlıurfa'da, bütün bölgenin gençleriyle ve üniversitelerden gelen gençlerle çalışılmış olması önemlidir."